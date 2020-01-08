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  • 09.01.2020 09:58
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 09:58

’den başvurular nasıl yapılır? 2020 'ya yüksek ücretle işçi alımı OMB nelerdir?

2020 yılı başlarında işçi alımları başladı. Yüksek ücretle vasıflı ve vasıfsız işçi alımı yapılacaktır. Almanya işçi alımına 'den Başvurular Nasıl Yapılır? İşte detaylar. Almanya'da kalifiye iş gücü açığını AB dışı ülkelerden kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı. Berlin yönetimi 1 Mart 2020'de resmiyet kazanacak yasayla alakalı Avrupa Birliği (AB) haricinde özellikle sağlık alanındaki iş gücü açığını kapatması için Filipinler ve Meksika ile kapsamlı anlaşmalar yapmıştı.

Almanya'ya yüksek ücretle işçi alımı! İşte şartlar

2020 yılının 2. haftasını yaşadığımız şu günlerde Almanya işçi alımı, Türkiye'deki işsiz vatandaşları sevindirdi. Buna göre uzun yıllardır işçi gönderimi yapılan ülkelerden biri de Almanya olup özellikle vatandaşlar Almanya'da nasıl işçi olarak çalışacağını merak etmektedir
İlgili aracı kurum tarafında da başta İşçi, Mühendis, Hemşire, Hasta Bakıcı, Kamyon ve Tır Şoförü gibi kadrolarda alım yapılmakta olup adaylar alımlar ile ilgili detaylı bilgiyi ve ilanları kurumun resmi sitesi üzerinden ulaşabilmektedir. İŞKUR Yurtdışı İstihdam Hizmeti kapsamında ya da İŞKUR sitesinde yayınlanan ilanlar aracılığı ile yurtdışına işçi gönderimi yapılmaktadır. İşte Almanya işçi alımı 2020! Başvuru şartları nedir?

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