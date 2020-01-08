2020 yılının 2. haftasını yaşadığımız şu günlerde Almanya işçi alımı, Türkiye'deki işsiz vatandaşları sevindirdi. Buna göre uzun yıllardır işçi gönderimi yapılan ülkelerden biri de Almanya olup özellikle vatandaşlar Almanya'da nasıl işçi olarak çalışacağını merak etmektedir

İlgili aracı kurum tarafında da başta İşçi, Mühendis, Hemşire, Hasta Bakıcı, Kamyon ve Tır Şoförü gibi kadrolarda alım yapılmakta olup adaylar alımlar ile ilgili detaylı bilgiyi ve ilanları kurumun resmi sitesi üzerinden ulaşabilmektedir. İŞKUR Yurtdışı İstihdam Hizmeti kapsamında ya da İŞKUR sitesinde yayınlanan ilanlar aracılığı ile yurtdışına işçi gönderimi yapılmaktadır. İşte Almanya işçi alımı 2020! Başvuru şartları nedir?

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