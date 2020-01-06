Şehir hastanelerine personel alımları tam gaz devam ediyor. İş sahibi olmak isteyenler için Bursa Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Şehir Hastanesi bünyesinde görev yapacak personel alım ilanları yayınlandı. Sağlık alanında önemli bir yere sahip olan şehir hastaneleri için personel alımları devam ediyor. Şehir hastanelerine göre farklı kadrolarda yapılacak alımlarda adayların başvuracakları hastanelere ve kadroların gerekli şartlarını dikkatlice okumaları ve başvurularını istenilen belgelerle birlikte eksiksiz tamamlamaları gerekiyor. İşte en az lise mezunu personel kadroları takvim.com.tr'de

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