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  • 07.01.2020 09:25
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:25

KPSS şartsız personel alım ilanı başvuru şartları nedir? 2020 Ocak ayı leri İşte en az lise mezunu personel kadroları

Son yılların önemli yatırımlarından olan leri personel alımlarına devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 9 şehir hastanesi 10 farklı kadrodan personel alımı yapacak. Şehir hastanelerinde görev yapmak isteyenler için personel alım ilanları yayınlandı. Bursa ve Tekirdağ şehir hastanelerinde görev yapacak personeller için yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Şehir hastanesi personel alım ilanları detayları haberimizin devamında yer alıyor!

Şehir hastaneleri KPSS şartsız personel alım ilanı yayınladı!

Şehir hastanelerine personel alımları tam gaz devam ediyor. İş sahibi olmak isteyenler için Bursa Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Şehir Hastanesi bünyesinde görev yapacak personel alım ilanları yayınlandı. Sağlık alanında önemli bir yere sahip olan şehir hastaneleri için personel alımları devam ediyor. Şehir hastanelerine göre farklı kadrolarda yapılacak alımlarda adayların başvuracakları hastanelere ve kadroların gerekli şartlarını dikkatlice okumaları ve başvurularını istenilen belgelerle birlikte eksiksiz tamamlamaları gerekiyor. İşte en az lise mezunu personel kadroları takvim.com.tr'de

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