2020 yılı Ocak aynın 2. haftasına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR tarafından binlerce personel alım ilanı açıklandı. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden çeşitli illerde farklı kadrolarda alımlar yapılacağı ilan edildi. Kadro dağılımı ve il il alım miktarı için haberimizi inceleyiniz. İlgili meslek gruplarına başvuru yapmak isteyen adaylar ilk olarak https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek sağ üstte "Meslek" yazan kısma ilgili meslek grubunun adını yazarak ve isterlerse diğer filtreleme seçeneklerini kullanarak arama yapabilmektedir. İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada beden işçisi alımı olmaktadır. İşte İŞKUR farklı meslekler için personel alım başvuru şartları ve detaylar takvim.com.tr'de

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