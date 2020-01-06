2020 İŞKUR yılı güncel temizlik görevlisi ilanları ve kadrolar vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Binlerce vatandaş için iş imkanı sağlayan İŞKUR devamlı olarak personel ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Personel alımları çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. Temizlik Personeli istihdamı için başvuru yapan adaylar İŞKUR şubelerinden ya da online olarak müracaat edebileceklerdir. Detaylar takvim.com.tr'de

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