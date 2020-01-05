Bim, A101, Şok ve Migros İŞKUR üzerinden 2020 yılında yüzlerce personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinden BİM, A101, ŞOK ve MİGROS iş başvurusu ve diğer hususlarla alakalı bağlantıları ve bilgileri haber detayımızda sizlere verdik. Bu alımlarda beden işçisi, insan kaynakları uzmanı, ön muhasebeci, satış danışmanı kasiyer, reyon görevlisi, perakende satış görevlisi, forklift operatörü kadrolarında alımlar gerçekleştirilecek. En çok alım kasiyer kadrosunda olacak. Peki İŞKUR üzerinden hangi şubelerine personel alımı yapacak? Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ