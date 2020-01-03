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  • 03.01.2020 14:56
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00

kurum dışı ve açıklandı! İşte ve

2020 yılına girdiğimiz şu günlerde kurum dışı ve nı bir bir açıkladı. Memur olma hayali kuran binlerce vatandaş memur alım ilanlarını dört gözle takip ediyor. Bu ay içerisinde de bir çok kamu kurum ve kuruluşu memur alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden ilanlar memur adaylarına sunuldu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İşte 2020 memur ve işçi alımına dair son ilanlar... Bu bağlamda Türkiye’de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

İŞKUR kurum dışı ve kamu memur alım ilanları açıklandı!

2020 yılı İŞKUR Kamu memur, personel alım ilanları... İŞKUR hem kamuya, hem özel sektörlere hem de bazı kuruluşlara ait ilanlar ilgili vatandaşlara duyurulmakta, bazılarının başvuru süreçleri devam etmektedir. İşsizlik sorununa çözüm odaklı yapılan ilanlar 2020 Ocak ayında da tüm hızıyla sürerken; Bu ay içerisinde başvurabileceğiniz personel, işçi ve memur alımlarını sizler için derledik. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

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