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  • 20.11.2019 14:37
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 14:38

2255 ilanda en az ilkokul mezunu personel alınacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları

üzerinden 2255 ilanda personel alımları yapılıyor. İŞKUR resmi üzerinden personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR'un son yayımladığı ilanlara göre beden işçisi personel alımlarının yapılacağı belirlendi. Başvuru yapabilmek ve İŞKUR'a ait tüm iş ilanlarını görüntülemek için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresini ziyaret ederek meslek ünvanına meslek adını yazmanız gerekmektedir. Kayıt yaptırarak sisteme giriş yaptığınızda Türkiye’nin her yerinde engelli beden işçisi arayan firmaları görebilir ve iş başvurusu yapabilirsiniz.

2255 ilanda en az ilkokul mezunu personel alınacak

İŞKUR, resmi web sitesi üzerinden yeni ilanlar yayımladı. Toplamda 2255 ilanda en az ilkokul mezunu olmak şartıyla yeni beden işçisi alımları yapacağını belirten İŞKUR, başvuru şart ve detaylarını da ilanlar üzerinde belirtti. Her firmanın onlarca iş alanı olup, bu alanda görev yapacak insanların engelli olması nedeniyle gerek üretim, gerekse yönetim birimlerinde onlara uygun işlerde istihdam edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle haberimizde beden işçisi ile ilgili güncel ilanları belirttik.

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Beden İşçisi Maaşları Ne Kadar?

Herhangi bir vasıfsız, mesleğiniz olmadan çalışmanız halinde büyük ihtimalle asgari ücret ve o firmanın çalışanlarına sağladığı imkanlardan ikramiye, yıllık izin, pirim, gibi ek kazançlarınız olacaktır.

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