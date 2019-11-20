İŞKUR, resmi web sitesi üzerinden yeni ilanlar yayımladı. Toplamda 2255 ilanda en az ilkokul mezunu olmak şartıyla yeni beden işçisi alımları yapacağını belirten İŞKUR, başvuru şart ve detaylarını da ilanlar üzerinde belirtti. Her firmanın onlarca iş alanı olup, bu alanda görev yapacak insanların engelli olması nedeniyle gerek üretim, gerekse yönetim birimlerinde onlara uygun işlerde istihdam edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle haberimizde beden işçisi ile ilgili güncel ilanları belirttik.

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Beden İşçisi Maaşları Ne Kadar?

Herhangi bir vasıfsız, mesleğiniz olmadan çalışmanız halinde büyük ihtimalle asgari ücret ve o firmanın çalışanlarına sağladığı imkanlardan ikramiye, yıllık izin, pirim, gibi ek kazançlarınız olacaktır.

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