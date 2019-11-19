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  • 19.11.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 09:57

36 belediye personel alacak! İşte kamu işçi ilanları

üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda 36 belediye İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca belediye ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. Özellikle belediyeler veya iştiraklere bağlı alımlar İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları üzerinden yürütülüyor. 36 Belediye tarafından yayımlanan alım ilanı detayları haberimizde...

36 belediye KPSS şartsız personel alacak! İşte ilanlar

İŞKUR personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası bir hayli yoğun oluyor. Bu bağlamda 36 belediye kendi bünyesinde ya da taşeron kadrolarında yer vermek üzere yeni personellerini arıyor. Farklı nitelik ve çeşitli branşlarda yapılacak alımları takvim.com.tr'de derledik. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

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İŞKUR İLE ALIM YAPILACAK KADROLAR

Erzurum İspir: Güvenlik, temizlik işçisi, şoför, büro personeli, kepçe operatörü, beden işçisi, hemşire, mezbaha işçisi, elektrik teknikeri aranıyor. İlköğretim, lise ve önlisans şartları kadroya göre değişim gösteriyor.

Eskişehir ESPARK: Beden işçisi. Eğitim şartı belirtilmemiş.

Edirne Uzunköprü: Beden İşçisi. En fazla lise mezunu aranıyor.

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