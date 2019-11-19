İŞKUR personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası bir hayli yoğun oluyor. Bu bağlamda 36 belediye kendi bünyesinde ya da taşeron kadrolarında yer vermek üzere yeni personellerini arıyor. Farklı nitelik ve çeşitli branşlarda yapılacak alımları takvim.com.tr'de derledik. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

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İŞKUR İLE ALIM YAPILACAK KADROLAR

Erzurum İspir: Güvenlik, temizlik işçisi, şoför, büro personeli, kepçe operatörü, beden işçisi, hemşire, mezbaha işçisi, elektrik teknikeri aranıyor. İlköğretim, lise ve önlisans şartları kadroya göre değişim gösteriyor.

Eskişehir ESPARK: Beden işçisi. Eğitim şartı belirtilmemiş.

Edirne Uzunköprü: Beden İşçisi. En fazla lise mezunu aranıyor.

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