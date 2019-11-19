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  • 19.11.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 09:09

’dan ’ya işçi gönderimi başvuru şartları nedir?

personel ilanlarına ve alımlarına sadece yurtiçinde devam etmiyor. İŞKUR personel alımlarına yurtdışında da devam ediyor. Bu bağlamda kapsamında İŞKUR sitesinde yayınlanan ilanlar aracılığı ile yurtdışına işçi gönderimi yapılmaktadır. Açıklanan ilanlarda için, sağlık personeli ve tır şöförü alımı ön plana çıkmaktadır. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.

İŞKUR’dan Almanya’ya işçi gönderimi başvuru şartları

İŞKUR üzerinden Almanya da çalıştırılmak üzere sağlık personeli ve Tır şoförleri alımı yapılacaktır. Başvuru koşulları ve çalışma detayları haberimizdedir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.

TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Daha önce de uygulaması bulunan İŞKUR ile işçi gönderimi tekrar gündeme geldi. Buna göre İŞKUR Yurtdışı İstihdam Hizmeti kapsamında ya da İŞKUR sitesinde yayınlanan ilanlar aracılığı ile yurtdışına işçi gönderimi yapılmaktadır. Hali hazırda Almanya'da çalışacak olanlar için açılmış aktif iş ilanlarına ait detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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