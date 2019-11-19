İŞKUR, her gün farklı kurum ve kuruluşlara ait yeni personel alım ilanları yayımlayarak vatandaşlara iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden birbirinden farklı kurum ve kuruluşlar, başvuru yapan adaylar arasından personel alımları yaparak bünyelerinde istihdam ediyor. İşte güncel İŞKUR ilanları... https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx web sitesini ziyaret ederek başvuru yapmak istediğiniz meslek grubunu 'meslek' kısmına yazmanız gerekmektedir. İlanların içeriğini görüntülemek için öncelikle İşkur'a kayıt olmalısınız.

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