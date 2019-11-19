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  • 19.11.2019 18:04
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 18:06

personel alınacak! İşte

tarafından 20 Kasım tarihli yeni personel alımı ilanları yayımlıyor. Bu bağlamda İŞKUR iş ilanlarına oldukça yoğun ilgi gösteriliyor. Yayımlanan ilanlara göre, birçok kuruma farklı kadrolarda personel alımı yapılacak. İŞKUR'a elektronik ortamda internet üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (Mutfak Görevlisi), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (İnşaat Boyacısı/Boyacı), Ankara Diyanet Evi (Temizlik Görevlisi, Garson, Diğer Teknisten ve Teknikerler), Manisa Öğretmenevi Müdürlüğü (Garson), TÜBİTAK (Diğer Teknisyen ve Teknikerler), Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Aşçı Yardımcısı) ve Yenipazar Belediye Başkanlığı (Kamyon Şoförü) bünyelerine personel alımı gerçekleştirilecek.

İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alacak!

İŞKUR, her gün farklı kurum ve kuruluşlara ait yeni personel alım ilanları yayımlayarak vatandaşlara iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden birbirinden farklı kurum ve kuruluşlar, başvuru yapan adaylar arasından personel alımları yaparak bünyelerinde istihdam ediyor. İşte güncel İŞKUR ilanları... https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx web sitesini ziyaret ederek başvuru yapmak istediğiniz meslek grubunu 'meslek' kısmına yazmanız gerekmektedir. İlanların içeriğini görüntülemek için öncelikle İşkur'a kayıt olmalısınız.

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