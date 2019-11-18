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  • 18.11.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 17:46

tarafından binlerce personel alımı yapılacak! Makam, taksi ve kamyon şöförü...

- İş Kurumu tarafından 415 ilanda 13 farklı kadroda makam, taksi yolcu, alımı yapılacak. Bu alımlarda ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar için personel alımları yapılacağı ilan edildi. Tüm Türkiye geneli yayımlanan personel alım ilanlarında yer alan bu açık kadro detaylarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi “iskur.gov.tr” adresinden yani internet üzerinden yapabilirsiniz.

İŞKUR tarafından binlerce personel alımı yapılacak!

İŞKUR aracılığıyla 11 farklı branş için 415 Şoför alım ilanı yayımlandı. En az ilköğretim mezunu adayların başvuru yapabileceği şoför alım ilanlarını tüm yönleri ile ele alıyoruz. İşte o ilanlar ve başvuru şartları... Şoför alımı için İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre 11 kadroda alım yapılacak. İşte o 11 kadro ve o kadrolar için yayımlanan ilan sayıları. Öncelikle bazı kadrolar için firmalar belirli bir eğitim şartı talep ediyor. Adayların bu şarta kesinlikle haiz olması gerekiyor.

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İŞKUR ŞOFÖR ALIM İLANLARI

İŞKUR tarafından yayımlanan şoför alım ilanlarına başvuruda bulunmak için temel hususlarda bazı koşullara haiz olmak gerekiyor. Bu başvuru koşulları alım yapacak firmadan firmaya farklılık gösterir. Ancak genel itibariyle adayların sağlamaları gereken koşullar bellidir.

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