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  • 14.11.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 16:50

48 bin ve kadrolar

üzerinden işverenlerin personel alımları tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR tarafından yeni iş ilanları açıklanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları incelediğimizde şuan açık bulunan yaklaşık 48 bin iş ilanı bulunuyor. İŞKUR 2019 yılının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde 2019 yılı içerisinde 1.291.123 kişiyi işe yerleştirdiğini açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar içerisinden 9377 personel ihtiyacı ile beden işçisi 1. sırada bulunuyor. İŞKUR üzerinden güncel açık iş ilanlarını görüntülemek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

48 bin İŞKUR personel alım başvuru şartları nedir?

İşsiz vatandaşların ilk baktığı yer her zaman olduğu gibi İŞKUR iş ilanları oluyor. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR ilanları arasından takip edilerek en fazla alım yapılan meslekleri sıraladık. Ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları incelediğimizde şuan açık bulunan yaklaşık 48 bin ilan bulunuyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar içerisinden 9377 personel ihtiyacı ile beden işçisi 1. sırada bulunuyor. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor ve bunları anlattık. İşte İŞKUR açık iş ilanları ve en fazla alım yapılan meslekler

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