İşsiz vatandaşların ilk baktığı yer her zaman olduğu gibi İŞKUR iş ilanları oluyor. Bu anlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR ilanları arasından takip edilerek en fazla alım yapılan meslekleri sıraladık. Ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanları incelediğimizde şuan açık bulunan yaklaşık 48 bin ilan bulunuyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar içerisinden 9377 personel ihtiyacı ile beden işçisi 1. sırada bulunuyor. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor ve bunları anlattık. İşte İŞKUR açık iş ilanları ve en fazla alım yapılan meslekler

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