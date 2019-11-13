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  • 13.11.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 11:50

1660 memur kamuya alınıyor! İşte başvuru şartları

() ve (BİK) tarafından yeni ilanlar DPB resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar 'li ve KPSS'siz larını takip ediyor. Takvim.com.tr olarak şuan başvuruları devam eden alımlarını tek bir haberde topladık. Böylelikle başvuruları devam eden ilanları tek bir yerden inceleyebilirsiniz. Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır.

1660 memur kamuya alınıyor! İşte başvuru şartları

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Kamu'da memur olmak isteyen adaylar KPSS'li ve KPSS'siz memur alım ilanlarını takip ediyor. Takvim.com.tr olarak şuan başvuruları devam eden kamu personeli alımlarını tek bir haberde topladık. Böylelikle başvuruları devam eden ilanları tek bir yerden inceleyebilir ve başvurmak istediğiniz ilanın detaylarını öğrenebilirsiniz. İşte başvuruları devam eden kamu memur alım ilanları...

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