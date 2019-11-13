Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Kamu'da memur olmak isteyen adaylar KPSS'li ve KPSS'siz memur alım ilanlarını takip ediyor. Takvim.com.tr olarak şuan başvuruları devam eden kamu personeli alımlarını tek bir haberde topladık. Böylelikle başvuruları devam eden ilanları tek bir yerden inceleyebilir ve başvurmak istediğiniz ilanın detaylarını öğrenebilirsiniz. İşte başvuruları devam eden kamu memur alım ilanları...

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