2019 İŞKUR anne projesi başvuru şartları neler?
2019 İŞKUR anne projesi başvuru şartları neler? İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl yapılır? Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.
İŞKUR gerçekleştirdiği projelerle işşizlerin yüzünü güldürüyor. Birçok iş ilanı yayınlayarak istihdama katkıda bulunan İŞKUR, ev hanımı olan annelere de iş imkanı sağlayacak istihdam toplantıları gerçekleştiriyor. Çalışmak isteyen sadece mesleği olmayan annelere meslek kazandırılması hedeflenerek İŞKUR tarafından 'İş'te Anne Projesi'ni hayata geçirdi. Birçok kişi, "İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları neler?" sorularının yanıtlarını arıyor. Sizler için İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu ile ilgili detayları derledik. İşte en güncel bilgiler...
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Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.
Türkiye İş Kurumu tarafından annelere günlük 80 TL harçlık ödemesi veriliyor. İŞKUR tarafından verilen destekler pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Annelere verilen günlük 80 TL harçlık sayesinde ayda 2 Bin 400 Türk Lirası destek sağlanıyor. Ayrıca işsiz annelere günlük 80 TL harçlık ödemesinden ise sadece 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınların yararlanabileceği bildirildi... Bu bağlamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor. Uygulama, İŞKUR aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor.
İŞKUR ANNELERE HARÇLIK BAŞVURU ŞARTLARI NELER? İŞSİZ ANNELERE GÜNLÜK 80 TL HARÇLIK NASIL ALINIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işte anne projesi kapsamında işsiz annelere günlk 80 TL ödeme yapacak ve İŞKUR kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul Ve Esaslarını şu şekilde açıkladı...
Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır.