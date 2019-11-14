Farklı illerde şehir hastanelerine personel alımları yapılacak. Bu bağlamda binlerce personel alımının önü açılmış oldu. En az lise mezunu olacak olan vatandaşlardan KPSS şartı istenmiyor. Şehir hastaneleri bünyesine KPSS şartı olmadan yapılan personel alımlarında kadrolar ve başvuru şartlarını haberimizde verdik. Şehir hastanelerine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır.

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İnsan Kaynakları Müdürü Alımı

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesine, İnan Kaynakları Müdürü kadrosuna yapılan personel alımının başvurusu şu şekilde;

Seçme ve Yerleştirme, Ücretlendirme, Performans Yönetimi, Çalışan İlişkileri vb. temel İnsan Kaynakları süreçlerinde en az 5 yıllık yöneticilik deneyimine sahip,

Üniversitelerin lisans (İşletme, İktisadi ve İdari İşler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) bölümünden mezun,

Müzakere becerisi yüksek, kurumu temsil edebilecek duruşa sahip, uzlaşmacı, sosyal ilişkilerde başarılı, takım çalışmasına yatkın, ekip yönetimi konusunda tecrübeli,

Bordro Özlük, İş Kanunu, SGK ile ilgili mevzuat süreçlerine hâkim,

Tercihen ileri düzeyde ZİRVE programını bilen,

MS-Office programlarını (Excel, Word, Power Point, Outlook) iyi derecede kullanabilen,

İnsan kaynakları faaliyet raporlarını değerlendirmek ve Üst Yönetime sunabilen,

Şirket personelinin her türlü yasal ve yönetsel kayıtlarının ve özlük işlerinin sağlıklı ve düzenli bir biçimde tutulmasını sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Eskişehir'de ikamet eden,