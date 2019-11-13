İŞKUR ve DPB Kasım ayının ilk haftasında kamu personel ve memur alım ilanları yayımladı. İŞKUR ve DPB tarafından yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro memuru, teknisyen, mühendis, işçi, itfaiye eri kadrolarına yapılan alımda detaylar haberimizde. İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir. İşte KPSS şartsız ve en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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