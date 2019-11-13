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  • 13.11.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 10:54

- üzerinden şartsız en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak

- üzerinden personel alımları devam ediyor. Kasım aynının ortalarına geldiğimiz şu günlerde i alım ilanları için yoğun bir arama yapıldı. İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro memuru, teknisyen, mühendis, işçi, itfaiye eri kadrolarına yapılan alımda detaylar haberimizde. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.

KPSS şartsız en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak

İŞKUR ve DPB Kasım ayının ilk haftasında kamu personel ve memur alım ilanları yayımladı. İŞKUR ve DPB tarafından yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro memuru, teknisyen, mühendis, işçi, itfaiye eri kadrolarına yapılan alımda detaylar haberimizde. İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir. İşte KPSS şartsız ve en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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