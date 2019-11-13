Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.11.2019 20:57
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 20:57

'da yüzlerce temiz görevlisi alımı ilanı yayımlandı! İŞKUR alım yapılacak illeri duyurdu

İş arayışı bulunan Türkiye İş Kurumu () tarafından yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Özellikle kurum tarafından açıklanan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. Yayımlanan ilanlara büyük ilgi gösterilirken son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde 582 tane ilanı duyuruldu. İşte İŞKUR'da yer alan temizlik görevlisi ilanları...

582 tane temizlik görevlisi alımı ilanı İŞKUR üzerinden yayımlandı. Kurum tarafından yayımlanan güncel işçi alımı ilanlarının ardından iş arayışı olan vatandaşlar hangi illerde alım yapılacağını merak etmeye başladı. Şimdi pek çok kişi ilanları araştırırken başvuru şartları ve başvurunun nasıl yapıldığına dair bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; temizlik görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLANLARI VE EN SON GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR'da yüzlerce temiz görevlisi alımı ilanı yayımlandı! İŞKUR alım yapılacak illeri duyurdu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri