582 tane temizlik görevlisi alımı ilanı İŞKUR üzerinden yayımlandı. Kurum tarafından yayımlanan güncel işçi alımı ilanlarının ardından iş arayışı olan vatandaşlar hangi illerde alım yapılacağını merak etmeye başladı. Şimdi pek çok kişi ilanları araştırırken başvuru şartları ve başvurunun nasıl yapıldığına dair bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; temizlik görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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