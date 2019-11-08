İŞKUR aracılığı işe yayımlanan kamu personeli alımları ilanlarına göre kamuya 606 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacağını ilan etti. İşte o ilanlar. İŞKUR ile kamu personeli alımları içni başvurular elektronik ortamda alınıyor. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden İŞYERİ TÜRÜ kısmını KAMU olarak seçerek ilgili İŞKUR ilanlarına ulaşabilirler. Veya başvuru yapacağınız Kurumun adını İŞYERİ ÜNVANI kısmında yazarak direk ilgili kurumun ilanlarına ulaşabilirsiniz.

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İŞKUR ALIM YAPACAK KURUMLAR VE POZİSYONLARI:

DSİ 13.BÖLGE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Sondaj İşçisi

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 3 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

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