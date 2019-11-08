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  • 08.11.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 17:28

Yüzlerce alımı yapılacak! DSİ, EGM, MEB, SGK ve üniversite...

yani Türkiye güncel ilanları açıklamaya devam ediyor. Hafta içerisinde piyasaya sürülen ve hala başvuruları devam eden ilanlara göre farklı kamu kurumları ve üniversiteler bünyelerindeki işçi personel eksikliği için farklı alanlarda ve pozisyonlarda personel alımı yapacağını belirtti. Toplamda 606 kişilik boşluk ile alım yapılacak olup adayların müracaat yapabilmeleri için öncelikle belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bazı ilanlar için başvuru süreci bugün itibari ile sona erecek. İŞKUR aracılığı ile alımı yapılan ilanlar için adaylara kura çekimi yapılmaktadır. İşte İŞKUR haftanın iş ilanları ve detayları

Yüzlerce kamu personeli alımı DSİ, EGM, MEB, SGK...

İŞKUR aracılığı işe yayımlanan kamu personeli alımları ilanlarına göre kamuya 606 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacağını ilan etti. İşte o ilanlar. İŞKUR ile kamu personeli alımları içni başvurular elektronik ortamda alınıyor. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden İŞYERİ TÜRÜ kısmını KAMU olarak seçerek ilgili İŞKUR ilanlarına ulaşabilirler. Veya başvuru yapacağınız Kurumun adını İŞYERİ ÜNVANI kısmında yazarak direk ilgili kurumun ilanlarına ulaşabilirsiniz.

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İŞKUR ALIM YAPACAK KURUMLAR VE POZİSYONLARI:

DSİ 13.BÖLGE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 1 Sondaj İşçisi

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 3 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

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