7 şehirde belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılıyor. Büro personeli, sekreter, şoför, güvenlik görevlisi, veteriner, hemşire, işçi ve tekniker gibi kadrolara yapılan alımda detaylar haberimizde. İspir Belediyesi bünyesine 1 güvenlik görevlisi, 3 temizlik görevlisi, 1 şoför, 1 büro personeli, 2 kepçe operatörü, 2 beden işçisi, 1 hemşire, 1 mezbaa işçisi ve 1 elektrik teknikeri alımı yapılıyor.
MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.