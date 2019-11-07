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  • 07.11.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 10:25

2500-4000 lira maaşla personel alımı yapılacak! İşte kadrolar

Farklı belediyelere 'siz personel alımları gerçekleşecek. KPSS şartı olmadan belediyelere en az ilkokul mezunu sekreter, işçi, büro ve sağlık personeli alımı yapılacak. Başvuracak olan adaylar şartları oldukça merak ediyor. Farklı şehirlerde belediyeler bünyesine yapılan personel alımında başvuru detayları takvim.com.tr'de. Örneğin; Aydın Nazilli Belediyesine 1 işletme sorumlusu, 1 garson, 1 çağrı merkezi personeli, 1 röle personeli, 1 mutfak şefi,  3 garson, 1 aşçı yardımcısı alımı yapılıyor.

2500-4000 lira maaşla personel alımı yapılacak!

7 şehirde belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılıyor. Büro personeli, sekreter, şoför, güvenlik görevlisi, veteriner, hemşire, işçi ve tekniker gibi kadrolara yapılan alımda detaylar haberimizde. İspir Belediyesi bünyesine 1 güvenlik görevlisi, 3 temizlik görevlisi, 1 şoför, 1 büro personeli, 2 kepçe operatörü, 2 beden işçisi, 1 hemşire, 1 mezbaa işçisi ve 1 elektrik teknikeri alımı yapılıyor.

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