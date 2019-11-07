7 şehirde belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılıyor. Büro personeli, sekreter, şoför, güvenlik görevlisi, veteriner, hemşire, işçi ve tekniker gibi kadrolara yapılan alımda detaylar haberimizde. İspir Belediyesi bünyesine 1 güvenlik görevlisi, 3 temizlik görevlisi, 1 şoför, 1 büro personeli, 2 kepçe operatörü, 2 beden işçisi, 1 hemşire, 1 mezbaa işçisi ve 1 elektrik teknikeri alımı yapılıyor.

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