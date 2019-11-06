Adalet bakanlığı'na adalet meslek yüksek okulu, hukuk fakültesi, meslek yüksekokullarının adalet bölümü ya da adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunlarından 35 yaşını doldurmamış 700 adet icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak. İlgili sınava başvurular ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 7 Kasım'da başlayacak. Başvurular, elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

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İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İcra Müdürlüğü sınavı için başvurular 7-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.

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