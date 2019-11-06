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  • 06.11.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 16:02

yüzlerce personel alacak! İşte başvuru şartları

yüzlerce icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alacak. tarafından sınav gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi üzerinden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, 700 adet icra müdür ve müdür yardımcısının açıktan ve naklen alım yöntemiyle alınacağı belirtilmiş, ilgili sınavın Cumartesi günü 'da uygulanacağı vurgulanmıştı. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. İşte Müdürlüğü sınavı başvuru şartları ve detaylar

Adalet Bakanlığı yüzlerce personel alacak!

Adalet bakanlığı'na adalet meslek yüksek okulu, hukuk fakültesi, meslek yüksekokullarının adalet bölümü ya da adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunlarından 35 yaşını doldurmamış 700 adet icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak. İlgili sınava başvurular ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 7 Kasım'da başlayacak. Başvurular, elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

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İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İcra Müdürlüğü sınavı için başvurular 7-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.

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