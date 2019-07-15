İŞKUR personel alım başvuru şartları nedir?

esube.iskur.gov.tr: Türkiye'de hem kamu bununla birlikte özel sektör işe alım ilanlarının yayınladığı İŞKUR üzerinden bugün açıklanan yeni ilanlarda toplamda 30'dan fazla şehre personel alımı yapılacağı duyurulmuştur. Buna bakılırsa çeşitli kadrolarda yapılacak olan ilanlarda dikkat çeken önemli şartlardan biri de minimum tahsilli olma şartı ile alımların yapılacağı şeklinde yer verilmiştir.