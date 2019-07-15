Türkiye İş Kurumu 15 - 19 Temmuz 2019 tarihi ile İlk Kamu personeli alım ilanları yayımlandı! Peki hangi kurumlar alım yapacak? Kimler başvuru yapabilecek? İŞKUR personel Alımları ilanlarına başvuru yapacak adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Engelli, Eski Hükümlü veya TMY olan adaylar için durumunu gösterir rapora sahip olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranır.