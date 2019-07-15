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  • 15.07.2019 13:59
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 13:59

15- haftanın ilk iş ilanları: İşte İŞKUR açıklaması

yeni haftaya da güncel iş ilanları ile merhaba dedi. 15- İŞKUR haftanın ilk ilanlarını sayfamızda sizler için derledik. aracılığı ile kamuya farklı pozisyonlardan ve niteliklerden alım yapılacak. Haberimizin devamından alım yapılacak kuruma ve pozisyonuna ulaşarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. İŞKUR personel ilanlarına başvurmak için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir.

İŞKUR 8- 12 Temmuz haftanın ilk ilanları: Kamu personeli alımı...

Türkiye İş Kurumu 15 - 19 Temmuz 2019 tarihi ile İlk Kamu personeli alım ilanları yayımlandı! Peki hangi kurumlar alım yapacak? Kimler başvuru yapabilecek? İŞKUR personel Alımları ilanlarına başvuru yapacak adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Engelli, Eski Hükümlü veya TMY olan adaylar için durumunu gösterir rapora sahip olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranır.

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