Lise, ön lisans ve lisans... Kamuya 13 bin 145 memur ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir?

Temmuz ayının ortasına geldiğimiz şu günlerce kamuya memur ve askeri personel alımları hızla devam ediyor. Bu bağlamda 13 bin 145 personel alımı yapılacak. Kamu için personel alımı yapılırken bazı kriterleri yerine getirmek gerekiyor. Özel olarak ise, 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 veya 35 yaşından büyük olmamak, En az lise mezunu olmakla birlikte ön lisans veya lisans mezunu olmaları gereklidir. Kamuya yayımlanan ilanlara göre bir çok kamu kurumu alım yapmaktadır. Ancak hala mevcut alım ilanları bulunuyor. Peki kamuya 13 bin 145 memur ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir? Lise, ön lisans ve lisans ve tüm detaylar ve gelişmeler haberimizde