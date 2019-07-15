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  • 16.07.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 08:55

Lise, ön lisans ve lisans... Kamuya 13 bin 145 memur ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir?

Kamuya 13 bin 145 memur ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir? Lise, ön lisans ve lisans... Bir çok Bakanlıklar, Askeri Komutanlıklar bünyelerine memur alımları ve askeri personel alımları yapıyorlar. Başvuru süreci başladı! İşte detaylar. Ülkemizde bulunan kamu kurumları yada kamu kuruluşları memur personel alımlarına devam ediyorlar. İlanlara bakılırsa kamuya 13 bin 145 memur ve askeri personel alımı yapılacak. Alımlar için başvuru süreci başladı. Minimum lise mezunu olan adayların müracaat yapabileceği bu ilanlar için KPSS şartı ve KPSS şartsız alımlar mevcut. Başvuru yapacak adaylar öncelikle yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar.

Temmuz ayının ortasına geldiğimiz şu günlerce kamuya memur ve askeri personel alımları hızla devam ediyor. Bu bağlamda 13 bin 145 personel alımı yapılacak. Kamu için personel alımı yapılırken bazı kriterleri yerine getirmek gerekiyor. Özel olarak ise, 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 veya 35 yaşından büyük olmamak, En az lise mezunu olmakla birlikte ön lisans veya lisans mezunu olmaları gereklidir. Kamuya yayımlanan ilanlara göre bir çok kamu kurumu alım yapmaktadır. Ancak hala mevcut alım ilanları bulunuyor. Peki kamuya 13 bin 145 memur ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir? Lise, ön lisans ve lisans ve tüm detaylar ve gelişmeler haberimizde

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