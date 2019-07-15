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  • 16.07.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 09:04

12 bin 818 işçi, personel ve ı nedir? 4 için işte

4 12 bin 818 işçi, personel ve ı nedir? İşte . Son zamanlarda yayımlanan ilanlara göre 4 farklı bakanlık 12 bin 818 memur ı yapıyor. Kamuya 12 bin 818 işçi personel ve memur alımı yapılacağı ilan edildi. Buna göre, 56 kişilik kadro ile 60 puanı ve kura ile işçi ve personel alımı yapacak. ise 21 kişilik kadro ile sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. farklı birimlerine 12 bin 740 memur personel alacak. ve ise 1 kişilik kadro ile pilot alacağını ilan etti. İlgili ilanlar için başvuru süreci başlamış olup adaylar başvurularını ilgili bakanlıklara şahsen veya elektronik ortamda yapmaları gereklidir.

4 bakanlık 12 bin 818 işçi, personel ve memur alımı kadro dağılımı

Bakanlıklar yeni ilanlar yayınlamaya tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda ülkemizde hizmetlerine devam eden bakanlıklar bünyelerindeki memur personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı niteliklerde ve pozisyonlarda personel alımına devam ediyor. Son zamanlarda 4 farklı bakanlık binlerce memur alımı yapacaklarını ilan ettiler. Toplamda 12 bin 818 memur personel alınacak olup pozisyonuna göre kadro dağılımı aşağıdaki gibidir. Bakanlıklar adaylardan genel nitelikler dışında pozisyonuna göre özel niteliklerde arıyor. Bu yönde KPSS, Eğitim, Yaş gibi nitelikler adayların taşımaları gereken niteliklerdendir. Peki hangi bakanlık memur alıyor, hangi pozisyonlarda alım yapılıyor ve nasıl başvuru yapılacak?

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