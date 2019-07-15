Bakanlıklar yeni ilanlar yayınlamaya tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda ülkemizde hizmetlerine devam eden bakanlıklar bünyelerindeki memur personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı niteliklerde ve pozisyonlarda personel alımına devam ediyor. Son zamanlarda 4 farklı bakanlık binlerce memur alımı yapacaklarını ilan ettiler. Toplamda 12 bin 818 memur personel alınacak olup pozisyonuna göre kadro dağılımı aşağıdaki gibidir. Bakanlıklar adaylardan genel nitelikler dışında pozisyonuna göre özel niteliklerde arıyor. Bu yönde KPSS, Eğitim, Yaş gibi nitelikler adayların taşımaları gereken niteliklerdendir. Peki hangi bakanlık memur alıyor, hangi pozisyonlarda alım yapılıyor ve nasıl başvuru yapılacak?