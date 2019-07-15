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  • 16.07.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 16:08

itibari ile 49 Bin 901 personel alacak!

üzerinden ülke genelinde farklı meslek gruplarında 49 Bin 901 personel ı gerçekleştirilecek. Satış ve pazarlama alanında iş arayan adaylara müjde. 'un özel firmalara istihdamlarında en çok alımlardan bir tanesi de satış ve pazarlama kadrosunda olacak. Bu kadroda 1687 kişilik açık iş ilanı bulunuyor.

İŞKUR tarafından yayınlanan personel ve memur alımları devamlı olarak güncelleniyor. Bu anlamda İŞKUR Türkiye bütününde farklı mesleklerden binlerce personel ve memur alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu sosyal çalışma programları, işsizlik sigortası, kamu memur alımı, kurum dışı kamu işçisi alımı, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları toplum yararına programları ile girişimcilik programı eğitimi ile engelli istihdamı kapsamında alımlar için başvurular halen devam ediyor

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