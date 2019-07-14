Temmuz ayı İŞKUR KPSS şartsız yeni bekçi alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları nedir? İŞKUR hangi illere bekçi alacak? Bekçi adayları, bu yazımda sizlere İŞKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapıyor. İşte bekçi alım şartları hakkında bilgiler veriyoruz. sizlerden bu konuda çok mesaj gelmeye başladı. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. Bekçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bir çok ilde bekçi alımı yapılacak. Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az okur yazar olmaları gerekmektedir.