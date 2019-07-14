İŞKUR ve DPB resmi internet siteleri aracılığı ile binlerce personel ve memur alım ilanı yayınlıyor. Düşük KPSS puanı ile alım ilanları hakkında ve hiç KPSS şartı aramaksızın alım icra eden kamu kurumları hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Devlet Personel Başkanlığı tarafınca piyasaya sürülen ilanlara bakılırsa kamuya 100 kişiden fazla alım sayısı ile farklı kamu kurumları personel alımı yapacak. Bu yönde Kurumlar, kuruluşlar, Bakanlıklar, Üniversiteler bulunuyor. İlgili ilanlar İŞKUR, Devlet personel başkanlı yada kurumların kendi İnternet siteleri üzerinde yayımlanarak memur, personel alımı yapıyorlar. İşte 50, 60 ve 70 puanı ile KPSS'siz memur alımı yapan kurumlar ve İŞKUR ve DPB iş ilanları!