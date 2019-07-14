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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 12:21

63 bin yapılacak! Hangi kurumlara personel alınacak?

kurumlarına memur alım ilanı açıklanması beklenen bir çok kurum belli oldu. 2019 yılı bitmeden 64 Bin 322 hangi kurumlara yapılacak? , ve diğer kurumlara alımlarda ve diğer neler? Emniyet Genel Müdürlüğüne farklı eğitim düzeylerinde polis memuru alımları yapılıyor. 2019 yılında 10 bin polis ı yapılması bekleniyor. Emniyet Hizmetler sınıfındaki polis alımları detayları aktarmaya devam edeceğiz.

63 bin memur alımı yapılacak! Hangi kurumlara personel alınacak?

Kamuya personel ve memur alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda PTT, NVİ, EGM, ASDEP'e binlerce personel alımı yapılacak. NVİ 1.170 memur, EGM 10 bin polis, PTT ve ASDEP'te bir o kadar memur alımı gerçekleştirecek. Eğitim düzeyinde lise, ön lisans ile lisans mezunu olan, ÖSYM tarafınca Kamu mensubu Seçme sınavına giren adaylar kamu kurumlarına yapılacak olan memur alım ilanlarını bekliyor.

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