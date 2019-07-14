63 bin memur alımı yapılacak! Hangi kurumlara personel alınacak?

Kamuya personel ve memur alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda PTT, NVİ, EGM, ASDEP'e binlerce personel alımı yapılacak. NVİ 1.170 memur, EGM 10 bin polis, PTT ve ASDEP'te bir o kadar memur alımı gerçekleştirecek. Eğitim düzeyinde lise, ön lisans ile lisans mezunu olan, ÖSYM tarafınca Kamu mensubu Seçme sınavına giren adaylar kamu kurumlarına yapılacak olan memur alım ilanlarını bekliyor.