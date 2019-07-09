Kamuya memur alımları Adalet Bakanlığı, CTE, PTT, Jandarma

2019 yılını yarılamışken kamu kurumları personel almaya devam ediyor. Bu bağlamda haberimizde bununla ilgili detaylara yer verdik. 2019 yılı yerel seçimlerin tamamlanması ile birlikte memur alımı ilanları gelmeye başlandı ve Bakanlıklar bu yönde duyurular yapmaya başladılar. Bazı kamu kurumları ise faaliyete geçti ve memur alımı ilanlarını yayımlamaya başladılar.