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  • 10.07.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 16:00

Kamuya memur alımları , , ,

2019 yılının ikinci yarısına gelmemiz ile birlikte memur personel alımı ilanları yayımlanmaya başlandı. 2019 yılı Ocak ayından Temmuz ayına kadar pek fazla memur alımı ilanı yayımlanmamıştı. 2019 yılı itibari ile sizlere Memur alımları, Bekçi alımları, Polis alımları hakkında tüm detayları ve ilanları sizlerle paylaşmıştık. 2019 yılının ikince yarısına geldiğimizde ise yeni memur alımları yapılacağını görüyoruz.

Kamuya memur alımları Adalet Bakanlığı, CTE, PTT, Jandarma

2019 yılını yarılamışken kamu kurumları personel almaya devam ediyor. Bu bağlamda haberimizde bununla ilgili detaylara yer verdik. 2019 yılı yerel seçimlerin tamamlanması ile birlikte memur alımı ilanları gelmeye başlandı ve Bakanlıklar bu yönde duyurular yapmaya başladılar. Bazı kamu kurumları ise faaliyete geçti ve memur alımı ilanlarını yayımlamaya başladılar.

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