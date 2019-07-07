İŞKUR ve DPB web üzerinden binlerce personel ve memur alım ilanı yayınlıyor. Düşük KPSS puanı ile alım ilanları hakkında ve hiç KPSS şartı aramaksızın alım icra eden kamu kurumları hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Devlet Personel Başkanlığı tarafınca piyasaya sürülen ilanlara bakılırsa kamuya 100 kişiden fazla alım sayısı ile farklı kamu kurumları personel alımı yapacak.