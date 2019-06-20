2019 İŞKUR iş ilanları devamlı olarak yayınlanmaktadır. 2019 yılının başından bu yana binlerce farklı kadroda, binlerce farklı çalışanı işverenlerle buluşturan İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden gösterilen son ilanda, Türkiye genelinde 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılacağı duyuruldu. Aday olanların koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İŞKUR müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. İŞKUR, Türkiye'de istihdamın azaltılmasına, korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Peki İŞKUR güncel açık pozisyonlar 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı İŞKUR 2019 minimum ilkokul mezunu başvuru şartları haberimizde.