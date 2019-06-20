İŞKUR güncel en az ilköğretim mezunu personel ilanları. İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. İŞKUR TYP nedir? TYP kapsamında kimler katılımcı olabilir, kimler olamaz ve ücret bilgileri gibi merak edilen konuları haberimizde sizlerle paylaşırken İŞKUR TYP ve temizlik görevlisi ilanlarına ulaşabileceğiniz linkleri de sizlere sunuyoruz. Peki başvuru şartları neler? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlıklarından uzaklaşmalarını engellemek amacıyla kamu kurumlarında süreli çalışmalarına fırsat veren Toplum Yararına Programlar (TYP) son günlerde internette en çok aratılan konular arasında geliyor.