İŞKUR tarafından yeni hafta da iş ilanları yayınlandı. 8 - 12 Temmuz 2019 tarihi itibari ile yayımlanmış olan ilanlara göre Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya farklı pozisyonlardan ve niteliklerden alım yapılacak. Haberimizin devamından alım yapılacak kuruma ve pozisyonuna ulaşarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
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