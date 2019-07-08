esube.ıskur.gov.tr web sitesi üzerinden İŞKUR personel alım ilanlarını sürekli güncelliyor. Temmuz ayı içinde yine binlerce personel alımı yapılacak. Bu anlamda İŞKUR çeşitli şehirlerde bir çok sektörlerde eleman alınacağı duyurusu yapıldı. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.