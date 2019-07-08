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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 15:30

8 Temmuz açıklandı

: 'de hem kamu bununla birlikte özel sektör işe alım ilanlarının yayınladığı üzerinden bugün açıklanan yeni ilanlarda toplamda 30'dan fazla şehre personel alımı yapılacağı duyurulmuştur.

8 Temmuz İŞKUR personel alım başvuru şartları nedir?

esube.ıskur.gov.tr web sitesi üzerinden İŞKUR personel alım ilanlarını sürekli güncelliyor. Temmuz ayı içinde yine binlerce personel alımı yapılacak. Bu anlamda İŞKUR çeşitli şehirlerde bir çok sektörlerde eleman alınacağı duyurusu yapıldı. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

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