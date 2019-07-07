İŞKUR KPSS şartsız bekçi alımı yapacak

İŞKUR bekçi alım ilanlarına devam ediyor. 2019 yılı Temmuz ayı bekçi alımları için şartlar açıklandı. Yayımlanan ilanlara bakılırsa özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımı yapılıyor.

HANGİ İLLERE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?

İstanbul, Ankara, başta olmak üzere bir çok ilde bekçi alımı yapılacak.