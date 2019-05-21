2019 yılı memurluk yeni sistemi nasıl olacak? Memur nasıl kariyer yapacak? Naklen atanma nedir? AK Parti'nin verdiği teklifle memurlar kariyer yapabilecek. Binlerce memuru ilgilendiren teklifle, kariyer uzmanı, denetmen, müfettişler kurumlar arası naklen atanacak. Teklifle AB İşleri uzmanlarına Dışişleri Bakanlığı için geçiş hakkı veriliyor. Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan nitelikli ve yetişmiş personele bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınıyor. Geçiş yapmak isteyenler tek bir sınav için yazılı olarak talepte bulunabilecek. 9 yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek.