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  • 21.05.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 11:01

2019 yılı memurluk nasıl olacak? ? ?

binlerce memuru ilgilendiren düzenlemeyi Meclis'e sundu. Teklifle, kariyer uzmanı, denetmen, müfettişlerin kurumlar arasında naklen atanmasına imkân getiriliyor. Adaylara liyakate göre yükselme, iyi bir kariyer imkânı sunuluyor. le öğretmenlerin kariyer mesleklere atanmasına imkân sağlanırken, mühendisler, sosyoloji, psikoloji mezunları da artık kaymakam olabilecek. Naklen atanma en geniş anlamıyla naklen atama; bir kamu kurumundan çalışan personelin farklı bir kamu kurumuna atanması işlemidir. Peki 2019 yılı i nasıl olacak? ? ? İşte detaylar

2019 yılı memurluk yeni sistemi nasıl olacak? Memur nasıl kariyer yapacak? Naklen atanma nedir? AK Parti'nin verdiği teklifle memurlar kariyer yapabilecek. Binlerce memuru ilgilendiren teklifle, kariyer uzmanı, denetmen, müfettişler kurumlar arası naklen atanacak. Teklifle AB İşleri uzmanlarına Dışişleri Bakanlığı için geçiş hakkı veriliyor. Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan nitelikli ve yetişmiş personele bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınıyor. Geçiş yapmak isteyenler tek bir sınav için yazılı olarak talepte bulunabilecek. 9 yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek.

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