Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur vatandaşlar Temmuz ayındaki zam oranını merak etmeye başladı. Peki, emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Şimdi birçok vatandaş bu soruya merakla yanıt arıyor.

TEMMUZ AYI ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin zam oranları 3 Temmuz'da belli olacak.

TEMMUZ AYI MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR?

Temmuz ayı içerisinde zamlar emeklilerin hesabına yatırılacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur'lu vatandaşlara yüzde 6 zam yapılacağı ifade edilirken, memur emeklisi vatandaşlara ise enflasyon farkı ile yüzde 7 oranında zam yapılacak.

MAAŞLARA YANSIMASI NASIL OLACAK?

Söz konusu bu artış gerçekleşmesi durumunda maaşlar şöyle olacak;

Memur emeklisi aylığı 166, 57 Türk Lirası artışla 2 Bin 546 Türk Lirası 16 kuruş olacak. Esnaf emeklilerine ise 95, 72 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,691 Türk Lira 2 kuruş olacak. Bağ- Kur tarım emeklisi vatandaşlarına ise 71,38 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,260 Türk Lirası 97 Kuruşa yükselecek.

SSK'LILARDA EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR?

SSK'lı vatandaşlarda ise en düşük maaş 200 yılından önce emekli olanlarda 109,09 Türk Lirası artışla beraber 1,927 Türk Lirası 27 kuruşa çıkacak. 200 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda ise 67, 52 Türk Lirası artış yaşayarak, 1,193 Türk Lirasına çıkacak.

MEMURLARA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ DE GELDİ

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak. Temmuz zammı yüzde 7 olursa eş yardımı 298,20 lirayı, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 69.87 lirayı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 34,93 lirayı bulacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 437,94 lira alacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409 lira alıyor. Bu tutar zam yüzde 5 olursa 429, yüzde 7 olursa 437,94 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK BAĞKUR ESNAF EMEKLİ MAAŞI

Eğer Temmuz zammı yüzde 6.7 olursa, en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 595 liradan bin 702 liraya çıkacak.

BAĞKUR TARIM EMEKLİ MAAŞI

Bağ-Kur tarım emeklilerinde de halen bin 189 lira olan en düşük aylık yüzde 6.7 artışla bin 269 liraya yükselecek.

SSK'lılarda ise en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 liradan bin 940 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 125 liradan bin 200 liraya ulaşacak.