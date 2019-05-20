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a ayda 440 TL! Memur maaşları ne kadar olacak?

’da lara 3’lü göründü. Maaş zammı yüzde 5 + yüzde 2.2 olarak tahmin edilirken, aile yardımı da artacak. 2 çocukluların aile yardımı 440 lirayı bulacak...



Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Toplu sözleşmede memurlara Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6.7' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2.7 enflasyon farkıyla yüzde 7.7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak.

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