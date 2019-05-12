Bekçi alımı ne zaman? Bekçi adayları gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaya çevirdi. Bekçi alımı için başvuruların sonuçları açıklanmıştı. Ardından ön sağlık kontrolü ve yazılı sınava başvuru merkezleri belli oldu. Bekçi olabilmek umuduyla başvuru yapan adaylar yazılı sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, bekçi alımı ne zaman? 2019 bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 bekçi alımı ile ilgili ayrıntılar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı için henüz tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan bekçi alımlarında sınav, başvuruların tamamlanmasının ardından 3 ay sonra yapılmıştı. Buna göre, 2019 bekçi alımı yazılı sınavının 2019 Temmuz ayında yapılması düşünülüyor. EGM tarafından bekçilik yazılı sınav tarihinin açıklanmasının ardından sınav tarihini haberimizden öğrenebilirsiniz.