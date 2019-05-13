Sağlık Bakanlığı 2019 yılında 30 bine yakın personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açılışında net bir rakam verilecek alınacak sağlık personeli sayısının 29 bin 689 olacağını ifade etti. Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak 29 bin 689 personel ile ilgili kafaları karıştıran bir diğer husus ise açıktan mı yoksa merkezi atama ile mi yapılacağıydı.

İLK ATAMA HAZİRAN'DA VE İLK ATAMA 20 BİN KİŞİ OLACAK!

Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş tarafından yapılan açıklamada son 10 yılın en yüksek miktarda atamasının yapılacağını ve bu atama sayısının ise 30 bine yakın olacağını ifade etti. 30 bine yakın sağlık personeli alımında ilk tercihlerin Haziran ayında alınacağını belirtti. Atamalar ile ilgili bilgi Sağlık Bakan Yardımcıs Muhammet Güven'den geldi. Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını ve 30 bine yakın büyük alımda en fazla sayının ilk tercihlerde atanacağı bilgisine yer verildi. İlk tercihlerde atama sayısının en az 20 bin olacağını da ekledi.

ALIMLAR MÜLAKATSIZ YAPILACAK!

Yüzbinlerce sağlık personelinin merak ettiği bir diğer konu ise alımlarda mülakat olup olmayacağıydı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, alımların merkezi atama ile yapılacağını, KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatsız olacağını belirtti.