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  • 14.05.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 10:02

maaşı alabilmenin şartları ve evrakları süresi ve hesaplaması 2019 işsizlik sı maaşı ne kadar?

ten önce son dört aydaki ortalama brüt ücreti 4 bin 60 liranın üzerinde olanlar, brüt ücret tutarlarına göre artışından faydalanabilecek. İşsizlikten önceki brüt ücreti 4 bin 60 TL'nin altında olanların işsizlik maaşı ise asgari ücret artışından etkilenmeyecek. Devlet, işveren tarafından iş akdinin feshedilmesinden dolayı işsiz kalanlara, yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli sürelerde işsizlik maaşı ödemesi yapar. Sadece işten atılanlar değil belli şartların oluşması durumunda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabilir.

İstifa edene maaş verilecek! İşte şartlar

İşsiz kalanlar için en önemli konu işsizlik maaşıdır. Çünkü yeni bir iş bulana kadar geçecek zamanda sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için paraya ihtiyaç vardır.İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık sürelerde kendi imkanlarımız veya İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemizi sağlayan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı çalışanlara hükumet tarafından ödenen işsizlik maaşında yeni düzenleme yapıldı. İŞKUR 2019 işsizlik sigortası maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alabilmenin şartları ve evrakları süresi ve hesaplaması haberimizde

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