İşsiz kalanlar için en önemli konu işsizlik maaşıdır. Çünkü yeni bir iş bulana kadar geçecek zamanda sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için paraya ihtiyaç vardır.İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık sürelerde kendi imkanlarımız veya İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemizi sağlayan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı çalışanlara hükumet tarafından ödenen işsizlik maaşında yeni düzenleme yapıldı. İŞKUR 2019 işsizlik sigortası maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alabilmenin şartları ve evrakları süresi ve hesaplaması haberimizde