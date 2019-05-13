Kamuya 2 bin memur alınacak! İşte şartlar

Kamudan müjdeli haber geldi. 2 bin memur, işçi ve askeri personel alımı yapılıyor. Vatandaşlar açılan ilanlara yoğun bir ilgi gösterdi. Bu bağlamda, Çeşitli platformlarda yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya 2 bin kişilik boşluk için farklı statülerde alım yapılacak.

Kamu Kurumları tarafından yayımlanmış olan ilanlara başvuru yapacak adaylardan, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya engelli aylığı almıyor olmak gibi nitelikler aranıyor.

2 BİN MEMUR PERSONEL VE ASKERİ PERSONEL ALIMLARI:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Üniversite bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 1 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapacağını ilan etti. Bu bağlamda 1 kişilik boş kadro ile 5. Dereceli 1 İç Denetçi alımı yapacak.

TÜBİTAK BİLGEM : Yayımlanmış olan ilana göre 142 kişilik kadro ile TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojilri Enstitüsü birimine Gebze / KOCAELİ de Ar-Ge Personeli alımı yapacak. Alımlar farklı niteliklerde yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi: DHMİ bünyesindeki personel ihtiyacını giderebilmek için 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü olmak üzere toplamda 112 personel alımı yapılacağını belirtti. Adaylardan KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranıyor.

Sağlık Bakanlığı : Sağlık Bakanlığı yayımladığı iki farklı ilan ile bünyesine 45 personel alımı yapıyor. Bu kapsamda Sözleşmeli olarak 24 personel alınacak. Proje kapsamında ise 21 Personel alınacak. Sözleşmeli personel alımları için KPSS şartı aranıyorken Proje kapsamında alınacak Danışma Personeli için KPSS şartı aranmıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapıyor. Adaylardan KPSS ve YDS Şartı aranıyor.

Kocaköy Belediyesi 1 kişilik boş kadro ile Ön Lisans mezunu Harita teknikeri alacak.

Marmara üniversitesi 2 kişilik boş kadrosu ile Avukat ve Büro Personeli alımı yapacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: Milli Savunma bakanlığına bağlı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaymladığı ilana göre 1640 kişilik boş kadro ile Sözleşmeli Er alımı yapacağını belirtti. Adaylardan En a ilköğretim mezunu olmak şartı aranıyor. Ayrıca KPSS şartı bulunmuyor.