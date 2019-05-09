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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 13:56

Günlük 77-85 TL maaşla personel alınacak!

resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda , 40 farklı şehirde, farklı kadrolarda çalıştırmak üzere yapılacağı bildirildi. İlanlar ve başvuru şekli haberimizin devamında.

Günlük 77-85 TL maaşla personel alınacak!

resmi internet sayfası aracılığıyla yeni duyurular geldi. 'da bugün yayımlanan ilanlarda adaylar arasından personel alımları yapılacağı bildirildi.

KURSLAR ARACILIĞIYLA PERSONEL ALIMI

İşkur 'da yayımlanan ilanlarda işbaşı ile mesleki eğitim kurslarına yapılacağı , yapılacak personel alımında adayların önce meslek sahibi sonra iş sahibi yapılacağı bildirildi.

Kurs boyunca tüm masrafları ve giderler devlet tarafından karşılanacak adaylar, kurs bitimi sonrası işe yerleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İşbaşı ve mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı ve işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olması,
İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmaması,
Emekli olmaması,
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamış olması,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

KURSLAR

İŞKUR 'da yayımlanan mesleki ve işbaşı eğitim kursları şu şekilde;

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