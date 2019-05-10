İstihdam konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken İŞ-KUR, iş arayanları işverenlerle buluşturmaya devam ediyor. 2019 yılı başından bu yana binlerce farklı kadroda, binlerce farklı personeli işverenlerle buluşturan İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayınlanan son ilanda, Türkiye genelinde 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılacağı duyuruldu. Adayların koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İŞKUR müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. Peki İŞKUR 2019 en az ilkokul mezunu 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.