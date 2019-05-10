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  • 11.05.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 09:24

1879 ve 2019 başvuru şartları! İşte

2019 1879 ve başvuru şartları! İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonlarında 1879 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu. Alımlar ülke genelinde gerçekleştirilecek. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İş ilanına başvuru yapabilmeniz için i seçme sınavı puanı aranmazken, en az ilköğretim mezunu olmanız gerekiyor. Başta İstanbul Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde olmak üzere ülke genelinde yapılacak güvenlik görevlisi ve şoför alımı ile ilgili şartlar aşağıda belirtildiği gibidir.

İstihdam konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken İŞ-KUR, iş arayanları işverenlerle buluşturmaya devam ediyor. 2019 yılı başından bu yana binlerce farklı kadroda, binlerce farklı personeli işverenlerle buluşturan İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayınlanan son ilanda, Türkiye genelinde 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılacağı duyuruldu. Adayların koşulları yerine getirmeleri halinde bulundukları ilin İŞKUR müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. Peki İŞKUR 2019 en az ilkokul mezunu 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

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