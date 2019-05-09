2019 yılı Mayıs ayı içerisinde memur ve personel alımları devam ediyor. DPB yani evlet Personel Başkanlığı, İŞKUR kendi resmi internet sitelerinden yayınladıkları ilanlar ile personel ve memur alımı yapıyorlar. Bu bağlamda sizler için araştırma yaptık. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir.

DPB MEMUR İLANLARI YAYINLANDI İLKÖĞRETİM, LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU ALIM YAPILIYOR!

Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

2019 MAYIS AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI TAM LİSTESİ

Devlet Personel Başkanlığınca duyurulan ilanlara göre memur personel alımı yapılacak birimler ve kuruluşlar şu şekilde;

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak): 142 Personel Alacak

Kocaöz Belediye Başkanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Marmara Üniversitesi: 2 Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bakanlığı: 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Gaziantep Üniversitesi: 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Erciyes Üniversitesi: 46 Sözleşmeli Personel Alacak

Sayıştay Başkanlığı: 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı: 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Dışişleri Bakanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi: 5 Akademik Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi: 44 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi: 3 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak