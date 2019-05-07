İŞKUR bekçi alımı ilanı yayımlandı! 2019 İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler? Hangi illere alınacak?

İŞKUR, özel sektör kurumlarında görevlendirilmek üzere bekçi alımı yapacak. İŞKUR'un yayınladığı ilanda en az ilköğretim mezunu şartı arandığı bildirildi. Bekçi olabilme umuduyla başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuruların detaylarını derledik. Başvuru şartları, hangi illere bekçi alımı yapılacağı ve başvuruların ne zaman biteceği gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? Bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte o konu hakkında tüm bilgiler...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek bekçi alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Adayların 18 Mayıs 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 18 Mayıs'tan sonra başvuru yapılmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az okur yazar olmaları gerekiyor. Bunun yanında engelli kadroları hariç sağlık problemi bulunmayan, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecek.

HANGİ İLLERE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?

Bekçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde gerçekleştirilecek.

İŞKUR üzerinden yayınlanan bekçi ilanlarına başvuru yapabilmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz...

1 - En az ilk öğretim mezunu inşaat şantiyesine bekçi alımı

2 -En az okur yazar, İSKİ Arnavutköy Bolluca şantiyesinde basit işlerde çalıştırılacak veya bekçi olarak çalışacak engelli personel alımı

3 - En az okur yazar Ünye cevizdere -söğütpınar köprüsü şantiyesinde gece bekçiliği yapabilecek ve temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere deneyimli 20-40 yaş arası engelli personel alınacaktır.

4 - En az ilköğretim mezunu DİVAN MOBİLYA 'DA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EMEKLİ, bekçi alımı