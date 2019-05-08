Yılın ilk dört aylık döneminde gerçekleşen enflasyon artış oranı ve son 10 yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon rakamlarına bakıldığında, kamu görevlilerinin maaşlarına bu yıl Temmuz ayında enflasyon farkı artışı da yapılması ihtimali görülüyor. Memurların en büyük grubunu oluşturan ve 1 milyona yakın sayısı bulunan öğretmenler maaşları en çok merak edilenler arasındadır. Enflasyon rakamlarının yüksek çıkması ile maaş zammı oranı da yükselen öğretmenlerin maaşları kademe / dereceye göre farklılık göstermektedir. Peki öğretmenler Temmuz 2019'da kaç para zam alacak? İşte kademe kademe öğretmen maaşları.

ÖĞRETMENLERİN 2019 OCAK AYI ZAMLARI



Yılın ilk dört ayında enflasyon

Yılın ilk dört ayında enflasyon TÜİK tarafından açıklanan 2019 Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ilk dört aylık döneminde %4,00 oranında artmış bulunuyor. Mayıs-Haziran aylarına ilişkin toplam enflasyon artışı sıfırdan (0) yüksek çıkarsa, ücretlere 1 Temmuz itibariyle enflasyon farkı artışı yapılacak. Öte yandan, son 10 yılın; ilk dört aylık dönemleri sonunda, Mayıs - Haziran aylarında ve ilk altı aylık dönemleri sonunda gerçekleşen enflasyon artış oranları şöyle: 4'ten fazla çıkacak kısım kadar ilave zam var Maaşlara Temmuz ayında enflasyon farkı artışı da yapılır mı?

Bu yılın ilk 4 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon artış oranı ve son 10 yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon artış oranı bilgilerine baktığımızda;

1-Mayıs ve Haziran dönemine ilişkin enflasyon artış oranının genellikle artış yönünde olduğu sadece 2010 ve 2012 yıllarında eksi çıktığı,

2-Bu yıl Mayıs ve Haziran döneminde enflasyon artışı oranı (0) sıfırdan yüksek çıkarsa, kamu çalışanlarının ücretlerine 1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olarak enflasyon farkı artışı yapılacağı,

3-Enflasyon farkından kaynaklı maaş artış oranının 3 Temmuz 2019 tarihinde netlik kazanacağı anlaşılmaktadır. Buna göre, 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin enflasyon artış oranının %4'ün altında kalmayacağını, Aylık ücretlere 1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olarak enflasyon farkı artışı yapılacağını ve bu artışın %1 ila %2 aralığındaki bir oranda olabileceğini, Aylık ücretlere 1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olarak, %5 + enflasyon farkı oranı kadar artış yapılacağını öngörebiliriz

2019 EK DERS ÜCRETİ ARTTI!

Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor. Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir. Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

İşte enflasyon zammını da koyunca 2019 Ocak Öğretmen Net ek ders ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır.

2018 Ocak: 12.80

2018 Temmuz: 13.90

2019 Ocak: 15.40

ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Öğretmen olabilmek için öncelikle adayların ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerini tamamlamalı ve üniversiteleri Eğitim Fakülteleri ya da Fen Edebiyat Fakültelerini kazanmaları gerekmektedir. Eğitim Fakültelerini kazanan öğretmen adayları diplomalarını aldıklarında önlerinde öğretmen olmak için engelleri kalmamakta olup Fen Edebiyat Fakültelerini bitirenler formasyon derslerini alması gerekmektedir.

Yine üniversitelerin diğer fakültelerini bitiren adaylarda öğretmen olabilmektedir ancak bu adayların öğretmen olabilmeleri için yine formasyon derslerini alması gerekmektedir. Tüm eğitimler bittikten sonra adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS, Eğitim Bilimleri ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT'ye girmektedir. Daha sonra MEB'in açtığı kadrolara başvuru yapan adaylar mülakatlara tabii tutulmakta ve tüm bu adımlardan başarılı olanlar MEB bünyesinde öğretmen olmaktadır.