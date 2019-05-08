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  • 08.05.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 11:56

büro yönetimi nedir?

tarafından 1 Mayıs - 2019 tarihleri arasında büro memur alımı için yeni iş ilanları yayınlandı. İŞKUR, güncel tarih olarak şu ana kadar 2019 yılı içerisinde 396.697 kişiye ve 10 yıl toplamında ise 7.5 milyondan fazla kişeye iş istihdamı sağlamıştır.

İŞKUR binlerce personel alacak! İşte şartlar

üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına göre en fazla alım ilanları işçi pozisyonlarına. Halen 62 bin 141 iş ilanının bulunduğu İŞKUR'da onlarca meslek grubundan ilan yer alıyor. Farklı meslek gruplarında yapılacak bu alımlarda yer alan açık kadroları sizlere aktarıyoruz. Aşağıda İŞKUR'un güncel büro memur alımı ile ilgili yayınlanan iş ilanları ve bu iş ilanlarına ait, başvuru yapabilmeniz veya başvuru şartlarını öğrenebilmeniz

Aşağıda İŞKUR'un güncel büro memur alımı ile ilgili yayınlanan iş ilanları ve bu iş ilanlarına ait, başvuru yapabilmeniz veya başvuru şartlarını öğrenebilmeniz için linkler bulunmaktadır.

İlgili linki kopyalayıp aratınız. Karşınıza gelen ekrandan bulunduğunuz ili seçerek ara bütonuna basınız. Karşınıza gelecek büro memur alımı için yayınlanan ilgili iş ilanına tıklayarak ilan detaylarını öğrenebilir ve e-devlet şifrenizi kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Not: Büro memur alımı ile ilgili olarak yayınlanan iş ilanları kapsamında aranan nitelikler ve başvuru şartları, her bir ilan içeriğinde farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, büro memur alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

SON DAKİKA MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1 - Büro memur alımı (Genel) iş ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267

2 - Büro memur alımı İdari işler) iş ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=14687

3 - Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı iş ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6612

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