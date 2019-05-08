İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına göre en fazla alım ilanları işçi pozisyonlarına. Halen 62 bin 141 iş ilanının bulunduğu İŞKUR'da onlarca meslek grubundan ilan yer alıyor. Farklı meslek gruplarında yapılacak bu alımlarda yer alan açık kadroları sizlere aktarıyoruz. Aşağıda İŞKUR'un güncel büro memur alımı ile ilgili yayınlanan iş ilanları ve bu iş ilanlarına ait, başvuru yapabilmeniz veya başvuru şartlarını öğrenebilmeniz

Aşağıda İŞKUR'un güncel büro memur alımı ile ilgili yayınlanan iş ilanları ve bu iş ilanlarına ait, başvuru yapabilmeniz veya başvuru şartlarını öğrenebilmeniz için linkler bulunmaktadır.

İlgili linki kopyalayıp aratınız. Karşınıza gelen ekrandan bulunduğunuz ili seçerek ara bütonuna basınız. Karşınıza gelecek büro memur alımı için yayınlanan ilgili iş ilanına tıklayarak ilan detaylarını öğrenebilir ve e-devlet şifrenizi kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Not: Büro memur alımı ile ilgili olarak yayınlanan iş ilanları kapsamında aranan nitelikler ve başvuru şartları, her bir ilan içeriğinde farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, büro memur alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

1 - Büro memur alımı (Genel) iş ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267

2 - Büro memur alımı İdari işler) iş ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=14687

3 - Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı iş ilanları

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=6612