Milyonlarca memur Temmuz ayını büyük bir heyecan içinde bekliyor. Memurlar Temmuz ayında zammın yanında aile yardımı da alacak.

Toplu sözleşmede memurlar için Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı.

MEMURLARA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ!

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak. Temmuz zammı yüzde 7 olursa eş yardımı 298,20 lirayı, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 69.87 lirayı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 34,93 lirayı bulacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 437,94 lira alacak. . Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409 lira alıyor. Bu tutar zam yüzde 5 olursa 429, yüzde 7 olursa 437,94 liraya çıkacak.

2019 TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar zam olacağını öğrenebilecekler.

MEMURA TEMMUZ AYI ENFLASYON ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarının yılın ilk zammı için 6 aylık enflasyon tahminine göre temmuz ayında yüzde 11.15 zam öngörülüyor.

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL'ye kadar yükselebilecek.