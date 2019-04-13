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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 13:46

İŞKUR 2034 personel alımı yapacak! İşte şartlar

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar () çerçevesinde personel alımları yapılıyor. İŞKUR TYP alım başvuruları başladı. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda 4 şehirde istihdam etmek üzere 2 bin 34 personel alımı yapılacağı belirtildi.

İŞKUR 2034 personel alımı yapacak! İşte şartlar

İşsiz vatandaşların büyük bir şekilde takip ettiği İŞKUR iş ilanları bugün yenilendi. İŞKUR üzerinden bugün yeni ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı şehirlerde İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Kaymakamlıklara ve Tarım Müdürlüklerine personel alımı yapılacağına yer verildi.

İŞKUR TYP ÜZERRİNDEN ALIM YAPILAN ŞEHİRLER

resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda alınacak personellerin İstanbul, Bolu, Diyarbakır ve Bolu 'da bulunan kamu kurumlarında istihdam edileceğine yer verildi.

İŞKUR TYP BAŞVURU ADIMLARI NELERDİR?

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurular yine İŞKUR 'dan alınmaktadır. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacak başvurunun adımları şu şekilde;

1. Aşağıdaki linke gidin.

https://esube.iskur.gov.tr

2. Açılan sayfada İŞ ARAYAN kısmından TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

3. Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki resimde görülen adımları takip ederek TYP ilanları başvuru sayfasına gidin.

İŞKUR TYP NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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